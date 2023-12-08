У Росії натякнули, хто стане президентом 2024 року (фото)

У російському Центрвиборчкомі 8 грудня представили логотип майбутніх президентських "виборів", запланованих на березень 2024 року.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Так, на логотипі "виборів" зображена велетенська літера "V" у кольорах прапора країни-агресорки та нанесений напис "Вибори президента Росії 15-17 березня 2024 року".

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Зауважимо, що літера "V" – символ російського вторгнення до України, який зовсім "неочікувано" ще й збігається з першою літерою імені Путіна. Можливо, в ЦВК таким чином натякають, що в РФ знову відбудуться "вибори Путіна".

Логотип президентських виборів у Росії 2024 року / Фото: російські ЗМП

Росіяни вже використовували такий логотип у єдиний день голосування у вересні 2023 року. Тоді в ЦВК назвали це лого символом підтримки "наших воїнів, які борються за Росію".

Нагадаємо, президентські "вибори" в РФ відбудуться 15-17 березня 2024 року, і Путін вже оголосив про свої плани знову балотуватися на відповідний пост.

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