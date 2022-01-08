У Росії назвали НАТО рудиментом Холодної війни та повідомили, чому ввели "миротворців" до Казахстану

Посол РФ у США вважає, що події у Казахстані були спровоковані ззовні.
У Росії вважають, що прагнення НАТО розширитися на схід не відповідає прагненню забезпечення європейської безпеки.
Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, пише Newsweek.
"Розширення НАТО на схід суперечить загальному та колективно узгодженому принципу неподільної безпеки в Європі", — зауважив дипломат.
Він навіть висловив думку "трансатлантичний блок сам собою є рудиментом Холодної війни".
Також він додав, що "Росія розглядає спровоковані зовнішніми силами із застосуванням насильства події у дружній країні як порушення її безпеки та цілісності".
Анатолій Антонов сказав, що Росія "сприятиме зусиллям щодо відновлення нормального життя в Казахстані".
Посол додав, що сподівається, що у Вашингтоні ніхто не ставить під сумнів право Казахстану застосовувати статтю 4 Статуту ОДКБ для забезпечення правопорядку.
Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам наказувати вогонь на поразку без попередження.
Декілька днів поспіль у Казахстані продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) стали прибувати миротворчі сили.
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