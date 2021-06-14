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У Росії немає права вето в питанні вступу України до НАТО — Столтенберг

У Росії немає права вето в питанні вступу України до НАТО — Столтенберг

Associated Press

Генсек НАТО наголосив, що про те, чи стане Україна членом Альянсу, буде вирішувати точно не Росія.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України до Альянсу.

Про це Столтенберг розповів на пресконференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі.

"Кожна країна має право вибирати свій шлях, включно з тим, хоче вона бути членом Альянсу чи ні. Україна і 30 союзників вирішать, коли Київ увійде до НАТО. Росія не має права голосу, росіяни не можуть ветувати це питання", — заявив генсек .

Столтенберг запевнив, що НАТО підтримує Україну, а двері Альянсу відчинені для Києва. Але дати можливого приєднання України і Грузії до Альянсу він не назвав.

Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

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