У Росії немає права вето в питанні вступу України до НАТО — Столтенберг

Генсек НАТО наголосив, що про те, чи стане Україна членом Альянсу, буде вирішувати точно не Росія.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України до Альянсу.
Про це Столтенберг розповів на пресконференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі.
"Кожна країна має право вибирати свій шлях, включно з тим, хоче вона бути членом Альянсу чи ні. Україна і 30 союзників вирішать, коли Київ увійде до НАТО. Росія не має права голосу, росіяни не можуть ветувати це питання", — заявив генсек .
Столтенберг запевнив, що НАТО підтримує Україну, а двері Альянсу відчинені для Києва. Але дати можливого приєднання України і Грузії до Альянсу він не назвав.
Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.