У Росії нове гучне звинувачення в бік України: нібито знищено "українських диверсантів" на кордоні

У Росії нове гучне звинувачення в бік України: нібито знищено "українських диверсантів" на кордоні

В Україні офіційно на чергове звинувачення країни-агресорки ще не відреагували.

У Міноборони Росії 21 лютого звинуватили Київ в тому, що нібито наша країна намагалася порушити кордон з РФ. У Москві стверджують, що, мовляв, кордон перетнули солдати та бронетехніка.

Про це повідомляє пропагандистське "РБК" з посиланням на Міноборони РФ.

Дві бойові машини піхоти, як стверджують у Москві, було знищено у Ростовській області, куди, до слова, окупанти примусово вивозили людей з ОРДЛО.

Також начебто було вбито і п'ятьох людей, які, як заявляють у РФ, нібито намагалися проникнути на територію РФ з України.

"Російські військові та прикордонники завадили "диверсійно-розвідувальній групі" з України порушити кордон. Для екстреної евакуації "диверсантів" на територію РФ увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ", - пишуть росЗМІ з посиланням на Південний військовий округ РФ.

Офіційної позиції України наразі немає.

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