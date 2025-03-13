У Росії оголосили, чи погодяться на розміщення в Україні іноземних військ

Марія Захарова вкотре вдалася до погроз на адресу України.

Росія не приймає розміщення в Україні збройних сил інших країн. Москва сприйматиме це як залучення до "конфлікту".

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Захарова назвала ідею про розміщення в Україні іноземних військ "провокаційним кроком, який спрямований не на врегулювання конфлікту, а на підтримку нездорових і шкідливих ілюзій у верхівки київського режиму".

Спікерка МЗС наголосила, що Росія реагуватиме всіма засобами на розміщення в Україні іноземних військ.

Нагадаємо, напередодні очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва "не прийме присутність на українській території військ країн НАТО під будь-яким прапором, у будь-якій якості, зокрема миротворців, що становить загрозу Росії".