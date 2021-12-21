У Росії попереджають НАТО про розширення: "Це буде червона лінія"

У Росії попереджають НАТО про розширення: "Це буде червона лінія"

Москва не вітає розширення Альянсу.

Подальше розширення НАТО Росія буде розглядати як перетин "червоних ліній".

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, пише Інтефакс.

Зокрема, він назва можливість вступу Грузії до Альянсу "насильством проти волі народу".

"Наша позиція про розширення НАТО добре відома - це буде "червона лінія", якщо Альянс продовжить пересуватися дедалі ближче до кордонів Російської Федерації. Ті пропозиції, які за дорученням президента ми внесли і які пов'язані із забезпеченням безпеки Російської Федерації у контексті загальної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні, вони чітко відповідають на те, як ми бачимо цю ситуацію", - наголосив Лавров.

За його словами, Москва зацікавлена, аби "допустити негативного розвитку подій за тими сценаріями, які малюють деякі натовські стратеги".

Як повідомлялося, голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки".

Тим часом США заявили, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки.

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