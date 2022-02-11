У Росії поскаржилися на непохитність України на переговорах "нормандської четвірки"

У Росії поскаржилися на непохитність України на переговорах "нормандської четвірки"

Зокрема, Україна категорично відмовилася вирішувати питання Донбасу на російських умовах.

Представник Росії на переговорах радників "нормандського формату" Дмитро Козак заявив, що майже 9 годин обговорень у Берліні не дали жодних результатів через непохитну позицію України.

Про це пише російське агентство ТАСС.

"На жаль, майже 9 годин переговорів закінчилися без жодних видимих, відчутних результатів, висловлених у документах... Подолати суперечності не вдалося", — зазначив Козак.

За його словами, Україна виявила непохитну позицію і, мовляв, "відмовилась долати розбіжності з питань майбутнього постконфліктного врегулювання ситуації на Донбасі".

"На словах у нас і з Німеччиною, і з Францією було єдине розуміння, яким чином мають просуватися питання у політичній сфері, проте позиція України непохитна", — сказав представник Росії.

Козак зазначив, що Україна відмовилась у проєкті заяви, який було запропоновано для розгляду, навіть цитувати мінські угоди про те, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій мають вирішуватись у консультаціях та обговореннях із представниками окремих районів (ОРДЛО – Ред.).

"Це ключова суперечність, яку Україна відмовилася узгодити", — повідомив Козак.

За його словами, сторони на зустрічі "до останнього намагалися знайти різноманітні компромісні формулювання".

"Мали в цих формулюваннях прозвучати цитати, ми навіть їх у лапках запропонували записати в нашу підсумкову заяву, але Україна категорично відмовилася це робити. Саме тому затяглися так довго переговори", — пояснив Козак.

Нагадаємо, раніше заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що проведення наступної зустрічі радників лідерів "нормандського формату" залежить від того, чи обговорюватимуть політичні умови щодо Донбасу в ТКГ.

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