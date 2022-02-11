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У Росії поскаржилися на непохитність України на переговорах "нормандської четвірки"

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У Росії поскаржилися на непохитність України на переговорах "нормандської четвірки"

Фото: elysee.fr

Зокрема, Україна категорично відмовилася вирішувати питання Донбасу на російських умовах.

Представник Росії на переговорах радників "нормандського формату" Дмитро Козак заявив, що майже 9 годин обговорень у Берліні не дали жодних результатів через непохитну позицію України.

Про це пише російське агентство ТАСС.

"На жаль, майже 9 годин переговорів закінчилися без жодних видимих, відчутних результатів, висловлених у документах... Подолати суперечності не вдалося", — зазначив Козак.

За його словами, Україна виявила непохитну позицію і, мовляв, "відмовилась долати розбіжності з питань майбутнього постконфліктного врегулювання ситуації на Донбасі".

"На словах у нас і з Німеччиною, і з Францією було єдине розуміння, яким чином мають просуватися питання у політичній сфері, проте позиція України непохитна", — сказав представник Росії.

Козак зазначив, що Україна відмовилась у проєкті заяви, який було запропоновано для розгляду, навіть цитувати мінські угоди про те, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій мають вирішуватись у консультаціях та обговореннях із представниками окремих районів (ОРДЛО – Ред.).

"Це ключова суперечність, яку Україна відмовилася узгодити", — повідомив Козак.

За його словами, сторони на зустрічі "до останнього намагалися знайти різноманітні компромісні формулювання".

"Мали в цих формулюваннях прозвучати цитати, ми навіть їх у лапках запропонували записати в нашу підсумкову заяву, але Україна категорично відмовилася це робити. Саме тому затяглися так довго переговори", — пояснив Козак.

Нагадаємо, раніше заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що проведення наступної зустрічі радників лідерів "нормандського формату" залежить від того, чи обговорюватимуть політичні умови щодо Донбасу в ТКГ.

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