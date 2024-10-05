В Російській Федерації заговорили про війну проти Молдови та країн Балтії та звинуватили країни у нібито "ворожих діях"

Про це на 55-му засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб СНД заявив директор ФСБ Олександр Бортніков.

Зокрема, він без причин накинувся на країни, мовляв, вони готуються до вторгнення до Білорусі та намірі остаточно вирішити придністровське питання. Доказів цього Бортніков не надав. Втім, пригрозив країнам Балтії та Молдові розширенням зони бойових дій.

"Цілеспрямованою ескалацією з боку Заходу", за його словами, є нібито концентрація українських військових на кордоні з РБ та "регулярними диверсії". Втім, доказів своїх слів директор ФСБ не надав.

Натомість він згадав "інциденти з українськими БпЛА в Білорусі", а також заявив, мовляв, Захід посилює тиск на Молдову з метою змусити Кишинів до відкритої конфронтації з Росією.

"Євросоюз і НАТО пов'язують подальшу фінансову допомогу та перспективи євроінтеграції країни з включенням її території до логістики військових постачань до України та остаточним вирішенням придністровського питання", - заявив Олександр Бортніков.

Нагадаємо, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон назвав ім'я політика, за президенства якого Путін не напав би на Україну. Так, йдеться про Дональда Трампа.

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