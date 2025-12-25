У Росії прокоментували переговори з США щодо закінчення війни в Україні

Марія Захарова / © Associated Press

У Росії стверджують про наявність прогресу в діалозі зі Сполученими Штатами стосовно завершення війни в Україні.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова під час брифінгу 25 грудня, повідомляють російські ЗМІ.

За її словами, дипломатична комунікація з Вашингтоном демонструє позитивну динаміку, хоча процес іде нешвидко.

«У переговорному процесі щодо українського врегулювання — я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки — спостерігається повільний, але впевнений рух вперед», — зазначила Захарова.

Водночас представниця російського МЗС звинуватила європейських партнерів США у спробах перешкодити домовленостям. Захарова заявила, що зусилля у переговорах із Вашингтоном нібито «торпедують» західноєвропейські держави.

Нагадаємо, у Москві вивчають та аналізують мирний план, який передав спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв. Подальші кроки залежатимуть від президента РФ.

Раніше повідомлялося, росіяни готують пакет зустрічних вимог, серед яких нові обмеження для ЗСУ, зняття санкцій та територіальні поступки, неприйнятні для Києва.