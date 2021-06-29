У Росії соратника Навального оголосили в міжнародний розшук

Жданова оголосили в розшук у справі про злісне невиконання рішення суду.

Соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова оголосили в міжнародний розшук. Перед цим російський суд заочно заарештував його.

Про це повідомив адвокат Жданова Володимир Воронін у Twitter.

Опозиціонера звинувачують у відмові видалити з інтернету фільм "він вам не Дімон".

За словами Володіна, Жданову було заочно пред'явлено звинувачення в невиконанні рішення суду, заочно було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Потім він був заочно оголошений спершу у федеральний, а потім і в міжнародний розшук.

Нагадаємо, що Жданов залишив Росію і наразі перебуває в Литві. Він фігурує в декількох кримінальних справах, порушених в РФ, зокрема у справах про шахрайство і створення громадської організації, діяльність якої пов'язана з насильством.

Раніше в червні Мосміськсуд задовольнив позов прокуратури Москви про визнання екстремістськими організаціями , а також про заборону діяльності та ліквідації заснованого Олексієм Навальним ФБК, Фонду захисту прав громадян (ФЗПг, визнаний в РФ іноагентом) і "Штабів Навального".

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