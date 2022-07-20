У Росії створили "нову піонерію", а Путін очолив її наглядову раду

В окупованому Криму 20 липня відбулися установчі збори "нової піонерії" – загальноросійського руху дітей та молоді. Президент Росії Володимир Путін погодився очолити наглядову раду організації.

Назву цього руху в Росії наразі не обрали.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Путін погодився очолити наглядову раду російського руху дітей та молоді. Президент сподівається, що ця робота піде на користь йому та його колегам", – йдеться в повідомленнях ЗМП.

Так, установчі збори руху відбулися в дитячому центрі "Артек" в окупованому Криму. Учасниками стали 46 осіб, серед яких ­– представники дитячих громадських організацій та рухів, адміністрації президента РФ та федеральних органів влади.

Серед засновників – "Юнармія", АНО "Большая перемена", Російський рух школярів.

За інформацією ЗМП, мета "нової піонерії":

створити рівні можливості для всебічного розвитку та самореалізації дітей та молоді;

підготувати дітей та молодь до "повноцінного життя в суспільстві, включно з формуванням їхнього світогляду на основі традиційних російських духовних та моральних цінностей, традицій народів РФ, досягнень російської та світової культур";

традицій народів РФ, досягнень російської та світової культур"; розвиток у дітей "суспільно значущої та творчої активності, високих моральних якостей, любові та поваги до вітчизни, працьовитості, правової культури, дбайливого ставлення до природи та довкілля, почуття особистої відповідальності за свою долю та долю вітчизни перед нинішнім та майбутнім поколінням".

Вступити до руху можуть усі віком від 6 до 18 років. Структура руху включатиме "регіональні, місцеві та первинні відділення". Найвищим керівним органом руху буде з'їзд, а фінансуватимуть його з бюджету.

Нагадаємо, на початку липня депутати Держдуми РФ ухвалили законопроєкт про створення державної організації дітей та підлітків, яка займеться вихованням російської молоді, формуванням "ціннісних орієнтацій" та світогляду.

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