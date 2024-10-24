У Росії вибухнули гнівом через футболку Зеленського (фото)

Захарова обізвала українського лідера "придурком".
В МЗС Росії гнівно відреагували на той факт, що президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення був одягнутий у футболку із написом "Зробимо Росію малою знову".
Відповідний коментар зробила речниця російського МЗС Марія Захарова.
Так, у дипломатичному відомстві РФ Зеленського через його футболку назвали "придурком".
"Малою, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, чортів придурку", – цитує російське МЗС Захарову.
Зауважимо, 23 жовтня президент України виступи увечері зі щоденним відеозверненням, одягнений у футболку з написом "Make russia small again", що в перекладі означає "Зробимо Росію малою знову".
Нагадаємо, раніше у жовтні Захарова істерично відреагувала на озвучений Зеленським План перемоги.
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