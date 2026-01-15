- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 4038
- Час на прочитання
- 2 хв
У Росії відкрито назвали нові цілі війни: на які великі міста зазіхнули у Кремлі
Лавров натякнув на масштабну анексію півдня і сходу України.
У Москві знову лунають заяви про те, що цілі Кремля в Україні виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, американські фахівці згадують заяву міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що майбутнє мирне врегулювання має вирішити «питання долі людей, які проживають у Криму, Новоросії та на Донбасі».
Зокрема, акцентують в ISW, Новоросію кремлівські чиновники вважають як «невід’ємну» частину РФ. Новоросія включає не лише Крим та чотири області, які агресорка Росія незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську. Що більше — у Кремлі часто називають Одесу «російським» містом і публічно обговорювали «Новоросію» як частину Російської Федерації.
Водночас запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав окупацію Росією лише Криму, усієї Луганської та Донецької областей, а також захоплених частин Запорізької і Херсонської областей, вимагаючи від Росії поступитися окупованими територіями за межами цих п’яти регіонів. Зокрема, в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
«Згадка Лаврова про Новоросію не є новою вимогою, але є ще одним доказом того, що вимоги Росії більші, ніж ті, що були викладені в початковому плані з 28 пунктів. Заява Лаврова, ймовірно, була спробою встановити умови перед можливою майбутньою зустріччю між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом, ексстаршим радником американського президента Джареда Кушнера та диктатором РФ Володимиром Путіним», — наголошують американські аналітики.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа протягом 2025-го пропонувала Москві територіальні поступки з боку України та бізнес-угоди, але Кремль ігнорує ці пропозиції та обирає війну. У статті Foreign Affairs наголошують, що диктатор РФ переконаний: здатен вести війну і водночас зберігати США в статусі геополітичного партнера. Цю логіку можна визначити як нову «доктрину Путіна».