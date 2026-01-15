ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4038
Час на прочитання
2 хв

У Росії відкрито назвали нові цілі війни: на які великі міста зазіхнули у Кремлі

Лавров натякнув на масштабну анексію півдня і сходу України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Москві знову лунають заяви про те, що цілі Кремля в Україні виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, американські фахівці згадують заяву міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що майбутнє мирне врегулювання має вирішити «питання долі людей, які проживають у Криму, Новоросії та на Донбасі».

Зокрема, акцентують в ISW, Новоросію кремлівські чиновники вважають як «невід’ємну» частину РФ. Новоросія включає не лише Крим та чотири області, які агресорка Росія незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську. Що більше — у Кремлі часто називають Одесу «російським» містом і публічно обговорювали «Новоросію» як частину Російської Федерації.

Водночас запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав окупацію Росією лише Криму, усієї Луганської та Донецької областей, а також захоплених частин Запорізької і Херсонської областей, вимагаючи від Росії поступитися окупованими територіями за межами цих п’яти регіонів. Зокрема, в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

«Згадка Лаврова про Новоросію не є новою вимогою, але є ще одним доказом того, що вимоги Росії більші, ніж ті, що були викладені в початковому плані з 28 пунктів. Заява Лаврова, ймовірно, була спробою встановити умови перед можливою майбутньою зустріччю між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом, ексстаршим радником американського президента Джареда Кушнера та диктатором РФ Володимиром Путіним», — наголошують американські аналітики.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа протягом 2025-го пропонувала Москві територіальні поступки з боку України та бізнес-угоди, але Кремль ігнорує ці пропозиції та обирає війну. У статті Foreign Affairs наголошують, що диктатор РФ переконаний: здатен вести війну і водночас зберігати США в статусі геополітичного партнера. Цю логіку можна визначити як нову «доктрину Путіна».

Дата публікації
Кількість переглядів
4038
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie