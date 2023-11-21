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У Росії відреагували на заяву Зеленського щодо ліквідації Путіна

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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У Росії відреагували на заяву Зеленського щодо ліквідації Путіна

Володимир Путін / Фото: Associated Press

У російського диктатора заявили, що в України не вийде ліквідувати Путіна.

У Росії відреагували на заяву президента Володимира Зеленського щодо ліквідації диктатора Путіна.

Традиційно "багатослівну" заяву зробив речник диктатора Дмитро Пєсков.

Він висловив упевненість, що в України щодо цього "нічого не вийде"

"Україна багато разів на словах робила замах на Путіна, але нічого у них не вийде", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтервʼю британському таблоїду The Sun заявив, що у Росії не відмовляються від планів ліквідації українського керівництва. Тож Україна має повне право ліквідувати російського диктатора Путіна, якщо зʼявиться така можливість.

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Дата публікації
Перегляди
4313
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