У Росії відреагували на поїздку Зеленського до Вашингтона та пригрозили ескалацією війни

Посол РФ в США надання Patriot Україні прирівняв практично до участі НАТО у війні.

Посол агресорки Росії в США Анатолій Антонов заявив, що візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона показав, мовляв, ні Сполучені Штати, ні України не готові до миру.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дипломата.

"Примирливі заяви адміністрації Байдена про відсутність намірів розпочинати конфронтацію з Росією є лише порожніми словами", – сказав Антонов.

Він також заявив, про "націленість на війну" Києва та Вашингтона, а також пригрозив, що втручання США в Україну може призвести до посилення конфлікту: "Провокаційні дії США неухильно ведуть до ескалації, наслідки якої неможливо навіть уявити".

Російський посол зневажливо висловився щодо візиту глави української держави, а у заяві від дипвідомства засудив "поїздку в голлівудському стилі Зеленського".

"По суті під оплески та саркастичні усмішки було заявлено про необхідність подовження "війни за дорученням" проти нашої країни. До повної перемоги над нами", - висловився Антонов.

Не оминув увагою політик країни-агресорки і військову допомогу ЗСУ. Мовляв, Москва застерігала Білий дім від надання системи Україні: "Думаю, всі чудово розуміють, яка доля може чекати особовий склад, який обслуговує ці комплекси на території України".

Поїздка Зеленського до США

20 грудня американські ЗМІ поширили інформацію, що до США їде президент України Володимир Зеленський. 21 грудня це підтвердили і Зеленський, і американський лідер Джо Байден. До слова, від початку війни український лідер не покидав межі України.

Байден підтвердив передавання систем Patriot. Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги.

Глава Білого дому заявив, що для нього "честь бути поруч з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін".

Зеленський наголосив у Вашингтоні, що справедливий мир у війні для нього – це територіальна цілісність держави та відшкодування всіх збитків, але насправді справедливого миру в цій війні не існує.

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