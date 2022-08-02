У Росії візит Пелосі на Тайвань назвали "провокацією" та підтримали Китай

Росія розглядає очікуваний візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань як "провокацію", спрямовану на тиск на Китай.

РФ також виступає проти незалежності Тайваню.

Про це речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила 2 серпня на брифінгу, пише Reuters.

Так, Захарова заявила, що РФ підтримує принцип Пекіна "Єдиного Китаю" і виступає проти незалежності Тайваню "в будь-якій формі".

Також читайте Чим для України може обернутися конфлікт між Китаєм та Тайванем - військовий експерт пояснив

Нагадаємо, наразі літак Пелосі, яка попри погрози Китаю може відвідати сьогодні Тайвань, рухається у напрямку до острова.

Зауважимо, що очікуваний візит спікерки Палати представників на Тайвань може викликати збройний конфлікт між КНР та США.

Суть конфлікту між Китаєм і Тайванем - Нічна варта

Читайте також: