У Росії влаштували істерику через Зеленського у Вірменії: що сталося

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Візит Володимира Зеленського до Єревана спровокував справжню істерику в Кремлі та неочікувано різку відповідь Вірменії. Поки МЗС РФ викликало посла «на килим» і сипало погрозами, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відкрито оголосив, на чиєму він боці.

Про це стало відомо з офіційних заяв Міністерства закордонних справ РФ, передають російські ЗМІ.

Реакція російського МЗС: претензії та погрози

Спікерка російського дипломатичного відомства Марія Захарова присвятила поїздці Зеленського значну частину свого брифінгу, не приховуючи роздратування через зближення Єревана з Києвом та Європейським Союзом.

Реклама

«Ніхто з нинішнього керівництва Вірменії не осмикнув Зеленського. Ви на чиєму історичному боці? Кого ви підтримуєте в історичному контексті?» — запитала Захарова, висловивши обурення тим, що Вірменія прийняла українського президента «вельми радо».

Вона також заявила, що такі дії «здатні серйозно ускладнити російсько-вірменські відносини». Крім того, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін зустрівся з послом Вірменії Гургеном Арсеняном.

У Москві назвали візит Зеленського «категорично неприйнятним» та звинуватили Єреван у наданні «трибуни для озвучування терористичних загроз на адресу Росії».

Читайте також Переговори щодо миру: Зеленський прокоментував можливий візит представників США

Позиція Єревана

У свою чергу, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час урядового брифінгу відповів на закиди Москви, підтвердивши незмінність курсу своєї країни щодо російсько-української війни.

Реклама

«Що стосується візиту президента України, я вже робив заяви на цю тему. Ми направляли гуманітарну допомогу Україні, і я говорив, що ми не є союзниками Росії у питанні України», — заявив Пашинян.

Він наголосив, що Вірменія продовжує надавати гуманітарну підтримку Києву, що фактично підтверджує поступовий вихід країни з орбіти впливу Кремля.

Нагадаємо, Дональд Туск анонсував зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані на тлі геополітичної нестабільності. За його словами, наразі «важливо підтримувати контакти й елементарну єдність європейської політичної спільноти». Він додав, що до такої спільноти належать не лише країни ЄС, а й Вірменія, яка організовує зустріч.

Варто додати, що Міноборони РФ оголосило про перемир’я в зоні бойових дій від 8 до 10 травня. Російська сторона закликала Україну до припинення вогню.

Реклама

Раніше Володимир Зеленський порадив лідерам держав, близьких до Росії, відмовитися від планів відвідати Москву 9 травня.

Новини партнерів