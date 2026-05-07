ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
2 хв

У Росії влаштували істерику через Зеленського у Вірменії: що сталося

Москва влаштувала істерику через візит Володимира Зеленського до Вірменії. Захарова вибухула погрозами на адресу Єревана через прийом президента України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Візит Володимира Зеленського до Єревана спровокував справжню істерику в Кремлі та неочікувано різку відповідь Вірменії. Поки МЗС РФ викликало посла «на килим» і сипало погрозами, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відкрито оголосив, на чиєму він боці.

Про це стало відомо з офіційних заяв Міністерства закордонних справ РФ, передають російські ЗМІ.

Реакція російського МЗС: претензії та погрози

Спікерка російського дипломатичного відомства Марія Захарова присвятила поїздці Зеленського значну частину свого брифінгу, не приховуючи роздратування через зближення Єревана з Києвом та Європейським Союзом.

«Ніхто з нинішнього керівництва Вірменії не осмикнув Зеленського. Ви на чиєму історичному боці? Кого ви підтримуєте в історичному контексті?» — запитала Захарова, висловивши обурення тим, що Вірменія прийняла українського президента «вельми радо».

Вона також заявила, що такі дії «здатні серйозно ускладнити російсько-вірменські відносини». Крім того, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін зустрівся з послом Вірменії Гургеном Арсеняном.

У Москві назвали візит Зеленського «категорично неприйнятним» та звинуватили Єреван у наданні «трибуни для озвучування терористичних загроз на адресу Росії».

Позиція Єревана

У свою чергу, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час урядового брифінгу відповів на закиди Москви, підтвердивши незмінність курсу своєї країни щодо російсько-української війни.

«Що стосується візиту президента України, я вже робив заяви на цю тему. Ми направляли гуманітарну допомогу Україні, і я говорив, що ми не є союзниками Росії у питанні України», — заявив Пашинян.

Він наголосив, що Вірменія продовжує надавати гуманітарну підтримку Києву, що фактично підтверджує поступовий вихід країни з орбіти впливу Кремля.

Нагадаємо, Дональд Туск анонсував зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані на тлі геополітичної нестабільності. За його словами, наразі «важливо підтримувати контакти й елементарну єдність європейської політичної спільноти». Він додав, що до такої спільноти належать не лише країни ЄС, а й Вірменія, яка організовує зустріч.

Варто додати, що Міноборони РФ оголосило про перемир’я в зоні бойових дій від 8 до 10 травня. Російська сторона закликала Україну до припинення вогню.

Раніше Володимир Зеленський порадив лідерам держав, близьких до Росії, відмовитися від планів відвідати Москву 9 травня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie