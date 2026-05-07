У Росії влаштували істерику через Зеленського у Вірменії: що сталося
Москва влаштувала істерику через візит Володимира Зеленського до Вірменії. Захарова вибухула погрозами на адресу Єревана через прийом президента України.
Візит Володимира Зеленського до Єревана спровокував справжню істерику в Кремлі та неочікувано різку відповідь Вірменії. Поки МЗС РФ викликало посла «на килим» і сипало погрозами, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відкрито оголосив, на чиєму він боці.
Про це стало відомо з офіційних заяв Міністерства закордонних справ РФ, передають російські ЗМІ.
Реакція російського МЗС: претензії та погрози
Спікерка російського дипломатичного відомства Марія Захарова присвятила поїздці Зеленського значну частину свого брифінгу, не приховуючи роздратування через зближення Єревана з Києвом та Європейським Союзом.
«Ніхто з нинішнього керівництва Вірменії не осмикнув Зеленського. Ви на чиєму історичному боці? Кого ви підтримуєте в історичному контексті?» — запитала Захарова, висловивши обурення тим, що Вірменія прийняла українського президента «вельми радо».
Вона також заявила, що такі дії «здатні серйозно ускладнити російсько-вірменські відносини». Крім того, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін зустрівся з послом Вірменії Гургеном Арсеняном.
У Москві назвали візит Зеленського «категорично неприйнятним» та звинуватили Єреван у наданні «трибуни для озвучування терористичних загроз на адресу Росії».
Позиція Єревана
У свою чергу, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час урядового брифінгу відповів на закиди Москви, підтвердивши незмінність курсу своєї країни щодо російсько-української війни.
«Що стосується візиту президента України, я вже робив заяви на цю тему. Ми направляли гуманітарну допомогу Україні, і я говорив, що ми не є союзниками Росії у питанні України», — заявив Пашинян.
Він наголосив, що Вірменія продовжує надавати гуманітарну підтримку Києву, що фактично підтверджує поступовий вихід країни з орбіти впливу Кремля.
Нагадаємо, Дональд Туск анонсував зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані на тлі геополітичної нестабільності. За його словами, наразі «важливо підтримувати контакти й елементарну єдність європейської політичної спільноти». Він додав, що до такої спільноти належать не лише країни ЄС, а й Вірменія, яка організовує зустріч.
Варто додати, що Міноборони РФ оголосило про перемир’я в зоні бойових дій від 8 до 10 травня. Російська сторона закликала Україну до припинення вогню.
Раніше Володимир Зеленський порадив лідерам держав, близьких до Росії, відмовитися від планів відвідати Москву 9 травня.