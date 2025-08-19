- Дата публікації
У Росії вперше прокоментували зустрічі Трампа, Зеленського і лідерів Європи
Переговори у США, що відбулися за участі Дональда Трампа, у Москві називають “важливим днем для дипломатії.
Агресорка Російська Федерація назвала зустрічі в Білому домі між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, лідерами Європи та генсеком НАТО Марком Рютте «важливим днем дипломатії».
Про це заявив спецпредставник “фюрера” РФ з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.
“Сьогодні важливий день дипломатії, зосереджений на міцному мирі, а не на тимчасовому припиненні вогню”, - наголосив він.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що саме диктатор Володимир Путін запропонував двосторонню зустріч між двома лідерами, а потім тристоронню: Україна-Росія-США. Проте деталі і дату зустрічі поки не погодили.
Дональд Трамп також підтвердив, що готує трьохсторонню зустріч за участю США, РФ та України. З його слів, диктатор прийме узгоджені гарантії безпеки.