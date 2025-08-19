ТСН у соціальних мережах

У Росії вперше прокоментували зустрічі Трампа, Зеленського і лідерів Європи

Переговори у США, що відбулися за участі Дональда Трампа, у Москві називають “важливим днем для дипломатії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація назвала зустрічі в Білому домі між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, лідерами Європи та генсеком НАТО Марком Рютте «важливим днем дипломатії».

Про це заявив спецпредставник “фюрера” РФ з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

“Сьогодні важливий день дипломатії, зосереджений на міцному мирі, а не на тимчасовому припиненні вогню”, - наголосив він.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що саме диктатор Володимир Путін запропонував двосторонню зустріч між двома лідерами, а потім тристоронню: Україна-Росія-США. Проте деталі і дату зустрічі поки не погодили.

Дональд Трамп також підтвердив, що готує трьохсторонню зустріч за участю США, РФ та України. З його слів, диктатор прийме узгоджені гарантії безпеки.

