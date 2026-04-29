У Росії вибухнули новими цинічними заявами про Україну та “цілі” війни

Росія продовжує зухвало заявляти, що нібито не проти «врегулювання» розпочатої війни в Україні «дипломатичними методами». Водночас Москва брехливо звинувачує Київ у протилежному.

Про це заявила представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.

Вона, вочевидь забувши про ультиматуми Кремля, звинувачує Київ у тому, що він начебто «диктує умови». Ба більше, цинічно наголосила вона, це не подобається РФ, бо, мовляв, відбувається «за рахунок інтересів» країни-агресорки.

За словами Захарової, «сформульовані» російським «фюрером» Володимиром Путіним завдання і цілі так званої «сво» — тобто війни — зберігають актуальність. Водночас у кращих кремлівських традиціях вона нахабно заявила про «захист співвітчизників», «усунення загроз» для Росії, а також про «демілітаризацію», «денацифікацію» та «міжнародне визнання сучасних територіальних реалій».

Поміркувала Захарова і про ситуацію на фронті та навіть вигадала те, що загарбники «впевнено володіють стратегічною ініціативою і просуваються вперед», а також назвала окупантів «безцінним капіталом».

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін цинічно назвав удари по НПЗ у Туапсе «терористичними методами» України. Мовляв, він особисто розглядає атаку на нафтозавод як ознаку слабкості Києва на фронті. Разом з цим, «фюрер» брехливо запевнив, мовляв, «критичних загроз наразі немає».

Раніше у Кремлі також зробили цинічну заяву про територіальні претензії Росії. Мовляв, вони полягають у «лічених кілометрах». Речник диктатора Дмитро Пєсков зухвало заявив, що російській армії потрібно захопити «лише» близько 18% території Донецької області України для виходу на адміністративні кордони.

