ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
763
Час на прочитання
2 хв

У Росії вибухнули новими цинічними заявами про Україну та “цілі” війни

У традиційних манерах Кремля Захарова зухвало перерахувала «цілі» війни в Україні.

Автор публікації
Олена Капнік
Коментарі
Кремль. / © Associated Press

Росія продовжує зухвало заявляти, що нібито не проти «врегулювання» розпочатої війни в Україні «дипломатичними методами». Водночас Москва брехливо звинувачує Київ у протилежному.

Про це заявила представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.

Вона, вочевидь забувши про ультиматуми Кремля, звинувачує Київ у тому, що він начебто «диктує умови». Ба більше, цинічно наголосила вона, це не подобається РФ, бо, мовляв, відбувається «за рахунок інтересів» країни-агресорки.

За словами Захарової, «сформульовані» російським «фюрером» Володимиром Путіним завдання і цілі так званої «сво» — тобто війни — зберігають актуальність. Водночас у кращих кремлівських традиціях вона нахабно заявила про «захист співвітчизників», «усунення загроз» для Росії, а також про «демілітаризацію», «денацифікацію» та «міжнародне визнання сучасних територіальних реалій».

Поміркувала Захарова і про ситуацію на фронті та навіть вигадала те, що загарбники «впевнено володіють стратегічною ініціативою і просуваються вперед», а також назвала окупантів «безцінним капіталом».

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін цинічно назвав удари по НПЗ у Туапсе «терористичними методами» України. Мовляв, він особисто розглядає атаку на нафтозавод як ознаку слабкості Києва на фронті. Разом з цим, «фюрер» брехливо запевнив, мовляв, «критичних загроз наразі немає».

Раніше у Кремлі також зробили цинічну заяву про територіальні претензії Росії. Мовляв, вони полягають у «лічених кілометрах». Речник диктатора Дмитро Пєсков зухвало заявив, що російській армії потрібно захопити «лише» близько 18% території Донецької області України для виходу на адміністративні кордони.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
763
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie