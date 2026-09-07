У Росії вигадали нове виправдання війни проти України: Симоньян розкрила "місію" Путіна

Маргарита Симоньян

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Російська пропаганда по-новому виправдовує війну проти України. Вторгнення подають як боротьбу Кремля за власний світовий порядок та спробу врятувати світ від морального занепаду.

Про це повідомляє російське видання Vesti.ru, яке 6 вересня оприлюднило серію матеріалів із заявами пропагандистки Маргарити Симоньян, зокрема публікацію під заголовком «Симоньян пояснила, чому СВО була неминучою».

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За версією Симоньян, напад на Україну є відповіддю на так званий «антигуманізм». Вона стверджує, що Путін рятує світ від морального занепаду, проте жодних доказів цьому не надає.

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«Путін — велика людина, яка зупинила падіння світу в антигуманізм, і зробив він це за допомогою війни проти України», — зазначила Симоньян.

Подібні тези пропагандистка просувала й раніше. У червні вона стверджувала, що Росія «несе миру цінності гуманізму», збирає «руські землі» та сподівається на перемогу, тоді як Європа про ці цінності «забула». Пояснюючи «неминучість» військової агресії, Симоньян поєднала традиційні штампи про «загрози з боку України та Заходу» із новою тезою про боротьбу з «антигуманізмом».

Ця риторика дещо відрізняється від раніше оголошених офіційних цілей Кремля. Сам Володимир Путін раніше називав іншу аргументацію вторгнення, а саме «захист Донбасу», «демілітаризацію» та «денацифікацію» України. Крім того, російська влада неодноразово намагалася подати війну як вимушений крок, стверджуючи, що Росію «підтягнули до цієї межі».

У виступі Симоньян постать Путіна виявилася центральною, тоді як роль російського суспільства було зведено до безликого тла. За її версією, вчинки пересічних громадян не мають самостійного значення для історії, а їхньою головною «заслугою» є сам факт проживання за правління нинішнього очільника Кремля. Пропагандистка активно просуває думку, що руйнування та війна є необхідною ціною за «історичну місію» російського диктатора.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре повторив пропагандистську риторику Кремля, виправдовуючи війну проти України. Він заявив, що бойові дії нібито мають завершитися так, щоб у Європі «не залишилося нацизму».

Раніше речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не планують повертатися до переговорів, поки не будуть виконані вимоги держави-агресорки.

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