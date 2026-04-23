У Росії вихваляються запрошенням на саміт G20 до США: що вирішили у Кремлі

Москві надіслали запрошення на зустріч лідерів «Групи двадцяти», проте візит російського керівництва залишається під питанням.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прапори США та Росії / © ТСН

У МЗС Росії стверджують, що Москва офіційно отримала запрошення на саміт G20, який відбудеться у грудні в США. Рішення про участь на найвищому рівні ще не ухвалене.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди із посиланням на заяву заступника очільника МЗС Росії Олександра Панкіна.

Панкін заявив, що Росія отримала запрошення на саміт «Великої двадцятки», однак остаточного рішення щодо участі наразі немає.

«Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що станеться до цього», — сказав заступник міністра.

Зауважимо, що саміт G20 у США має відбутися 14–15 грудня.

Нагадаємо, у березні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков ззаявляв, що глава держави Володимир Путін їхати до США на саміт G20 «поки не планує».

До слова, 18 квітня стало відомо, що США знову зняли санкції з російської нафти. Мінфін США продовжив дію генеральної ліцензії, яка дозволяє купівлю та продаж нафти й нафтопродуктів з країни-агресорки, якщо вони були завантажені на судна до 17 квітня 2026 року.

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що його відомство продовжило винятки з нафтових санкцій проти РФ та Ірану, щоб стримати світові ціни на енергоносії після блокування Ормузької протоки. Бессент сказав, що на прохання понад 10 вразливих країн США пішли на цей крок, аби уникнути стрибка цін до 150 дол. за барель.

