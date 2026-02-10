ТСН у соціальних мережах

Політика
893
У Росії висунули абсурдну вимогу для підписання мирного договору з Україною

У МЗС РФ заявили, що будь-яке мирне врегулювання війни проти України, за версією Москви, має передбачати «гарантії безпеки» для Росії.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко / © Associated Press

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України нібито має враховувати «гарантії безпеки для Росії», а не обмежуватися лише інтересами української сторони.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника російського МЗС, у потенційному мирному врегулюванні мають бути враховані насамперед інтереси безпеки РФ.

«Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії», — заявив Грушко.

Він також стверджує, що в заявах європейських лідерів відсутні згадки про такі «гарантії для РФ».

«Якщо уважно придивитися і проаналізувати заяви лідерів Європейського Союзу, то ніхто не говорить про гарантії безпеки для Росії. Це ключовий елемент мирної угоди. Без нього угода неможлива», — наголосив заступник голови російського МЗС.

Раніше повідомлялося, що США підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгрес.

Ми раніше інформували, що у РФ уже відчувають серйозні економічні наслідки війни, що змушує Кремль активніше рухатися в напрямку переговорів щодо врегулювання війни проти України.

