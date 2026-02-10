У Росії висунули абсурдну вимогу для підписання мирного договору з Україною

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко / © Associated Press

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України нібито має враховувати «гарантії безпеки для Росії», а не обмежуватися лише інтересами української сторони.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника російського МЗС, у потенційному мирному врегулюванні мають бути враховані насамперед інтереси безпеки РФ.

«Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії», — заявив Грушко.

Він також стверджує, що в заявах європейських лідерів відсутні згадки про такі «гарантії для РФ».

«Якщо уважно придивитися і проаналізувати заяви лідерів Європейського Союзу, то ніхто не говорить про гарантії безпеки для Росії. Це ключовий елемент мирної угоди. Без нього угода неможлива», — наголосив заступник голови російського МЗС.

Раніше повідомлялося, що США підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгрес.

Ми раніше інформували, що у РФ уже відчувають серйозні економічні наслідки війни, що змушує Кремль активніше рухатися в напрямку переговорів щодо врегулювання війни проти України.