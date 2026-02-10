- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 893
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії висунули абсурдну вимогу для підписання мирного договору з Україною
У МЗС РФ заявили, що будь-яке мирне врегулювання війни проти України, за версією Москви, має передбачати «гарантії безпеки» для Росії.
Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України нібито має враховувати «гарантії безпеки для Росії», а не обмежуватися лише інтересами української сторони.
Про це повідомляє Reuters.
За словами представника російського МЗС, у потенційному мирному врегулюванні мають бути враховані насамперед інтереси безпеки РФ.
«Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії», — заявив Грушко.
Він також стверджує, що в заявах європейських лідерів відсутні згадки про такі «гарантії для РФ».
«Якщо уважно придивитися і проаналізувати заяви лідерів Європейського Союзу, то ніхто не говорить про гарантії безпеки для Росії. Це ключовий елемент мирної угоди. Без нього угода неможлива», — наголосив заступник голови російського МЗС.
Раніше повідомлялося, що США підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгрес.
Ми раніше інформували, що у РФ уже відчувають серйозні економічні наслідки війни, що змушує Кремль активніше рухатися в напрямку переговорів щодо врегулювання війни проти України.