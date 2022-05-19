У Росії заарештували хлопця за спалення георгіївської стрічки і підтримку ідей "Правого сектору"

У Росії заарештували хлопця за спалення георгіївської стрічки і підтримку ідей "Правого сектору"

У Російській Федерації ув'язнили 18-річного жителя міста Норильська за публікацію в месенджері двох відео зі спаленням георгіївської стрічки.

Хлопцю висунули підозру у оскверненні символів "військової слави Росії", а також звинуватили його в прихильництві "українського радикального націоналізму".

Про це сьогодні, 19 травня, повідомив "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу головного слідчого управління СК Росії в Красноярському краю та республіці Хакасія.

"За версією слідства, 23 квітня в Норильську підозрюваний, "будучи прихильником радикального українського націоналізму, розділяючи основні ідеї екстремістської української організації "Правий сектор" (заборонена в Росії), розмістив у месенджері у відкритому доступі два відеозаписи зі спаленням "георгіївської стрічки". СК зазначає, що чоловік супроводжував дії "фразами, які спонукають до повторення акту осквернення", - йдеться у повідомленні.

Так, юнака ув'язнили та інкримінують йому злочин за статтею "Реабілітація нацизму, вчинена шляхом осквернення символів військової слави Росії публічно".

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