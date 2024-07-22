У Росії заговорили про можливе вторгнення до ще однієї країни

Агресорка Російська Федерація готова вести свої війська до Грузії, аби допомогти партії "Грузинська мрія" утримати владу. Москва може піти на цей крок, якщо Тбілісі звернеться з цим проханням.

Про це заявив заступник голови Ради Федерації Андрій Клімов, повідомляють росЗМІ.

У Клімова запитали, чи готова РФ втрутися у державні справи Грузії. Відповідаючи на запитання, він провів паралель із Сирією з Башаром Асадом та заявив, мовляв, хто звертається до Росії, отримує військову допомогу.

"Будь-який державний переворот – це втручання зовнішніх сил у внутрішні справи іншої держави, що є порушенням Статуту ООН. Я вам скажу ще дещо, наприклад, була спроба повалити державу в Сирії. Коли законний уряд Асада звернувся до нас за військовою допомогою, ми надали їм цю допомогу, і, як ви знаєте, ситуація в Сирії стабілізувалася", - цинічно висловився Андрій Клімов.

Як повідомлялося, в адміністрації Володимира Путіна зробили гучну заяву про війну в Україні. Мовляв, під час так званого "сво" РФ "захищає свої інтереси".

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