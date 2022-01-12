У Росії заговорили про можливість деескалації конфлікту з Україною і назвали умови

У Росії заговорили про можливість деескалації конфлікту з Україною і назвали умови

В російському МЗС кажуть, що для деескалації країни НАТО повинні припинити військове сприяння Україні.

Заступник Міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що РФ готова до деескалації конфлікту з Україною лише за умови виконання Києвом Мінських угод.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками переговорів НАТО-Росія 12 січня.

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"Деескалація навколо України... тут наша позиція абсолютно зрозуміла - деескалація можлива. Перш за все необхідно примусити владу в Києві до повного і безумовного виконання Мінських угод, які є частиною міжнародного права в результаті прийняття резолюції Радбезу ООН", - заявив Грушко.

Заступник очільника МЗС Росії додав, що для деескалації країни НАТО повинні припинити військове сприяння Україні.

"Будуть виконані мінські угоди - не буде ніякої загрози ні безпеці України, ні її територіальній цілісності. Для того, щоб сприяти такій деескалації, країни НАТО повинні припинити всяке військове сприяння Україні, припинити постачання зброї, відкликати інспекторів та інструкторів, що передбачено відповідними положеннями Мінських угод", - заявив Грушко.

Нагадаємо, у Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювали питання безпеки на тлі нарощування військової присутності Росії біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс відповів відмовою на ультиматум Росії відмовитись від приймання України.

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