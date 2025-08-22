У Росії заявили, що зустріч Зеленського і Путіна "не планується"

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Наразі зустріч президента України Володимира Зеленського та “фюрера” РФ Володимира Путіна не запланована. Втім, нібито господар Кремля готовий.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в ефірі телеканалу NBC News.

За словами очільника МЗС РФ, Путін нібито буде готовий до такої зустрічі, “коли буде готовий порядок денний для саміту, а наразі його немає”.

“Зустріч не запланована, і я не заперечую це. Але ви, мабуть, не розумієте, про що я кажу. Путін готовий зустрітися з Зеленським, коли порядок денний буде готовий до саміту. Цей порядок денний ще зовсім не готовий”, — заявив російський політик.

Окрім того, Лавров каже, мовляв, Росія погодилася “продемонструвати гнучкість із низки питань, які порушив на Алясці” президент США Дональд Трамп. Втім, про що саме йдеться, міністр країни-агресорки не повідомив.

Нагадаємо, що напередодні під час брифінгу Лавров зробив іншу заяву. З його слів, Путін “готовий” зустрітися з Зеленським. Втім, це можливо, “якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані”.

Тим часом політолог Володимир Фесенко вважає, що переговори з Кремлем можуть стати пасткою, адже російський “фюрер” — вмілий тактик і вже неодноразово це демонстрував. Втім, переконаний експерт, Москва, ймовірно, хоче затягнути час.

