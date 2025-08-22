- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 4061
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії заявили, що зустріч Зеленського і Путіна "не планується"
У Москві кажуть, що так чи інакше диктатор Путін буде готовий до зустрічі.
Наразі зустріч президента України Володимира Зеленського та “фюрера” РФ Володимира Путіна не запланована. Втім, нібито господар Кремля готовий.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в ефірі телеканалу NBC News.
За словами очільника МЗС РФ, Путін нібито буде готовий до такої зустрічі, “коли буде готовий порядок денний для саміту, а наразі його немає”.
“Зустріч не запланована, і я не заперечую це. Але ви, мабуть, не розумієте, про що я кажу. Путін готовий зустрітися з Зеленським, коли порядок денний буде готовий до саміту. Цей порядок денний ще зовсім не готовий”, — заявив російський політик.
Окрім того, Лавров каже, мовляв, Росія погодилася “продемонструвати гнучкість із низки питань, які порушив на Алясці” президент США Дональд Трамп. Втім, про що саме йдеться, міністр країни-агресорки не повідомив.
Нагадаємо, що напередодні під час брифінгу Лавров зробив іншу заяву. З його слів, Путін “готовий” зустрітися з Зеленським. Втім, це можливо, “якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані”.
Тим часом політолог Володимир Фесенко вважає, що переговори з Кремлем можуть стати пасткою, адже російський “фюрер” — вмілий тактик і вже неодноразово це демонстрував. Втім, переконаний експерт, Москва, ймовірно, хоче затягнути час.