Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський генерал у відставці Леонід Івашов, який 1996–2001 р. очолював управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ, закликав усунути від влади президента-диктатора Володимира Путіна шляхом державного перевороту.

Про це йдеться у матеріалі британського таблоїда Daily Express.

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За прогнозом 83-річного генерал-полковника, війна призведе до краху країни вже у 2027–2028 роках, якщо Путін залишатиметься при владі. Івашов наголосив, що Росії потрібна «мирна зміна влади», а тому він закликав до «мирного державного перевороту».

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Генерал провів паралелі між Путіним та радянськими лідерами, яких свого часу звеличували, а згодом відправляли на страту. Івашов запропонував усунути кремлівського «фюрера» від влади, зберігши йому видимість гідного відходу. Зокрема, закликав присвоїти диктаторові військове звання генералісимуса, яке свого часу мав Йосип Сталін, а також організувати на його честь парад перемоги, після чого відсторонити від керівництва країною.

Удари по Кримському мосту

Ексвійськовий виступив із різкою критикою Путіна після потужної атаки України на Кримський міст, вартість якого оцінюють у три мільярди фунтів стерлінгів. Удар поставив під загрозу важливі логістичні маршрути та сполучення з окупованим півостровом.

Генерал також наголосив, що в анексованому Росією Криму настрої населення погіршуються: люди дедалі більше побоюються дефіциту пального і продуктів харчування на тлі тривалого тиску України на півострів.

Окрім того, він висміяв заяви російського диктатора про те, що так звана «спеціальна військова операція» в Україні нібито розвивається за планом. Івашов саркастично зауважив, що Путін має рацію лише в одному: усе справді відбувається за графіком, але аж ніяк не за російським сценарієм.

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Російський генерал також розкритикував кремлівську пропаганду, яка безперервно створює образ Путіна як всемогутнього лідера. За його словами, телебачення щодня демонструє диктатора на різних заходах — то під час зустрічей із політиками, то під час вручення нагород, намагаючись переконати громадян у його винятковості.

Івашов стверджує, що підтримка війни проти України стрімко слабшає як в окупованому Криму, так і в інших регіонах РФ. Зокрема, за його спостереженнями, символіка з літерою Z, якою росіяни демонстрували підтримку вторгнення, дедалі частіше зникає з публічного простору. Рідше, за його словами, можна побачити й російські прапори.

Тим часом невдоволення війною нібито зростає і серед російських еліт. Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов у коментарі Express заявив, що диктатор усвідомлює посилення невдоволення всередині країни, яке може перерости у змову або державний переворот.

На тлі цих заяв Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. За наведеними у матеріалі даними, протягом однієї доби минулого тижня російська армія втратила близько 1970 військовослужбовців. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року оцінюються у 1 629 010 осіб.

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Путін створює імперію намісників

Видання Moscow Times писало про те, що Путін створює власну імперію намісників. Цілком ймовірно, він не збирається призначати конкретного наступника. Натомість «фюрер» РФ розпочав масштабну перебудову владної вертикалі, щоб забезпечити довговічність свого режиму через поступову зміну поколінь і перерозподіл управлінських повноважень.

За даними детального моніторингу, проведеного аналітичним центром New Eurasian Strategies Centre, ядро нової владної команди Кремля формують 13 так званих «лейтенантів» або намісників Путіна. Серед них перший віцепрем’єр Денис Мантуров, голова Верховного суду Ігор Краснов і навіть експомічник диктатора Олексій Дюмін.

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