Віткофф і Путін зустрілися у Санкт-Петербурзі / © Associated Press

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У середу, 21 жовтня, у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував переговори.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами Пєскова, розмова Путіна з Віткоффом "була змістовною", а усі пропозиції, передані США, будуть вивчені та оцінені так званим очільником Кремля.

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Він додав, що Віткофф невдовзі залишить Санкт-Петербург. Однак домовленостей щодо його наступного візиту до РФ наразі немає.

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв згодом також назвав перемовини "продуктивними".

Що відомо про зустріч Віткоффа та Путіна

Напередодні Зеленський і Віткофф провели переговори в Осло. Сторони обговорили результати попередніх перемовин у Маямі, гарантії безпеки для України та низку "чутливих питань". Зокрема, американська сторона підтвердила, що гарантії безпеки для України мають бути сильними.

Ще перед початком зустрічі була інформація, що після переговорів із Зеленським Віткофф везе до Путіна несподівану пропозицію. ЗМІ писали, що він запропонує диктатору провести безпосередні переговори за участю американського президента Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

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Крім того, як пише Axios, США висунули Зеленському вимогу перед переговорами Віткоффа з Путіним. У Білому домі вимагають від України не атакувати російські НПЗ.

Вже під час зустрічі з Путіним Віткофф заявив про прогрес у мирних переговорах і про "підґрунтя для припинення вогню". Він також повідомив, що привіз до Санкт-Петербурга документи, в яких викладено підходи до припинення вогню. За його словами, "є певне просування вперед", а зустріч представників Києва і Європи в Осло заклала основу для можливого припинення вогню. Водночас він висловив сподівання, що вдасться "обговорити наступні кроки", а Путін розгляне можливість відновити тристоронні переговори.

Водночас Путін заявив, що знає про візит американського представника до Осло, а тому хоче почути, чим він завершився. Також диктатор почав "щиро дякувати" Трампу за увагу до "врегулювання кризи в Україні".

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