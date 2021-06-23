У Росії заявили про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі: кажуть, що мають пропозиції для її "вирішення"

Росія каже, що пропонує, зокрема, відвести райони військових навчань від лінії зіткнення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ситуація в Європі є "вибухонебезпечною", через що Росія нібито пропонує низку заходів для деескалації.

Про це він сказав 23 червня на Московській конференції з міжнародної безпеки, передає ТАСС.

"Загалом ситуація в Європі вибухонебезпечна, що вимагає прийняття конкретних кроків щодо її деескалації. Низка заходів була запропонована російською стороною. Наприклад, йшлося про відведення районів навчань від лінії зіткнення", - сказав він.

Шойгу, зокрема, звинуватив НАТО у посиленні військового протистояння. За його словами, Альянс відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів Союзної держави Росії та Білорусі. Він констатував, що підхід НАТО до взаємодії з Росією не сприяє зниженню напруженості.

"Формальний діалог, який Брюссель пропонує продовжити в межах Ради Росія - НАТО, не знижує напруженість у двосторонніх відносинах", - наголосив він.

Міністр оборони РФ також традиційно згадав про Україну, звинувативши її у "провокуванні чергової кризи на Донбасі" і зацікавленості в "ескалації конфлікту з Росією".

Нагадаємо, як запевнив президент США Джо Байден, війна з Росією не є перешкодою для членства України в НАТО. Проте його думку поділяють далеко не всі країни-члени Альянсу. Багато хто продовжує вважати, що навіть запрошення України до виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ) має бути жорстко ув’язане із закінченням тимчасової окупації Росією Криму та частини Донбасу.

Як Україна може отримати ПДЧ та стати повноправним членом НАТО навіть із тимчасово окупованими Кримом і частиною Донбасу - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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