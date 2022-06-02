У Росії заявили, що готові надати коридор для вивезення зерна з портів України

У Росії заявили, що готові надати коридор для вивезення зерна з портів України

Постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що його держава готова надати безпечний коридор в Чорному морі для експорту зерна з українських портів.

При цьому Небензя наголосив, що Україна повинна розмінувати море.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Росія готова надати безпечний прохід суднам для вивезення зерна з українських портів. Прибережна акваторія Чорного моря має бути розмінована українською стороною для вивезення зерна з її території", – сказав постійний представник РФ при ООН.

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Нагадаємо, 1 червня голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що президент країни Володимир Путін домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про те, що Туреччина допоможе в розмінуванні українських портів, "аби звільнити звідти судна, які, по суті, захопили в заручники, з вантажами, потрібними для країн, що розвиваються".

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