У Росії заявили, що можуть розмістити наступальні озброєння на території України

У Росії заявили, що можуть розмістити наступальні озброєння на території України

Пєсков заявив, що країна-агресорка нібито "не планує нападати на Україну".

Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інтерв'ю Пєскова на CNN.

"Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України", - заявив речник президента країни-агресорки.

Пєсков заявив також, що Росія нібито "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі є "хибними".

Також речник президента країни-агресорки заявив про розбіжності між РФ та США з НАТО щодо питань так званих "гарантій безпеки".

Нагадаємо:

Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть.

В окупованій Горлівці на хімічному підприємстві "Концерн Стирол" з привезених російськими військовими ємностей стався витік хімічних речовин. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що це може призвести до екологічної катастрофи на сході України, а відтак приводом для нової агресії Росії проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що це Влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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