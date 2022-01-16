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У Росії заявили, що можуть розмістити наступальні озброєння на території України

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У Росії заявили, що можуть розмістити наступальні озброєння на території України

Associated Press

Пєсков заявив, що країна-агресорка нібито "не планує нападати на Україну".

Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інтерв'ю Пєскова на CNN. 

"Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України", - заявив речник президента країни-агресорки. 

Пєсков заявив також, що Росія нібито "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі є "хибними". 

Також речник президента країни-агресорки заявив про розбіжності між РФ та США з НАТО щодо питань так званих "гарантій безпеки". 

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