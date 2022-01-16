У Росії заявили, що можуть розмістити наступальні озброєння на території України

Пєсков заявив, що країна-агресорка нібито "не планує нападати на Україну".
Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інтерв'ю Пєскова на CNN.
"Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України", - заявив речник президента країни-агресорки.
Пєсков заявив також, що Росія нібито "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі є "хибними".
Також речник президента країни-агресорки заявив про розбіжності між РФ та США з НАТО щодо питань так званих "гарантій безпеки".
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