У Росії заявили, що найкоротший шлях до нейтралітету України – розпустити НАТО

Раніше у західній пресі вже з’являлися згадки про можливу "фінляндизацію" України.

Нейтральний статус України міг би допомогти вирішенню кризи навколо країни.

Про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов в інтерв’ю британському телебаченню, яке цитує ТАСС.

"Так, я впевнений", - сказав Чижов у відповідь на відповідне запитання, додавши іронічно, що "найкоротший шлях до нейтралітету України – розпустити НАТО".

Чижов нагадав, що біля кордону Росії вже є країни з нейтральним статусом, такі як Фінляндія і Швеція. При цьому він зазначив, що Москва "вимушена" також стежити за іншими сусідами, де встановлюють ракетні установки НАТО: за Польщею і Румунією.

Як відомо, Фінляндія, зазнавши нападу Радянського Союзу 1939 року, захистилася від повної окупації, але була змушена погодитися з втратою територій, а після Другої світової війни їй була нав’язана політика неприєднання та інші обмеження. Лише після розвалу СРСР Фінляндія 1995 року приєдналася до Європейського Союзу і тепер наголошує, що має право вступити в НАТО.

Нагадаємо:

Французька газета Le Figaro повідомила, що у літаку до Москви президент Франції Еммануель Макрон сказав кільком журналістам, що серед ідей для обговорення є зокрема можливість так званої "фінляндизації" України - згоди на фактичне обмеження українського суверенітету і зокрема українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах. "Путін хоче засадничих змін в політиці НАТО. Необхідно знайти рішення, щоб регіон безпеки НАТО співіснував з Росією. Відповідним елементом є неприєднання України до НАТО", - нібито сказав Макрон.

Проте після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 8 лютого, під час брифінгу президент Франції Еммануель Макрон спростував інформацію французьких ЗМІ про ймовірність "фінляндизації" України як одну з тем його розмови з російським президентом.

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