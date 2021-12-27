У Росії заявили, що не планують нападати на Україну, але у Кремля є "план дій для захисту своїх кордонів"

У Кремлі додали, що Росія нібито наполягатиме на виконанні Мінських домовленостей.

Голова Ради Федерації російських Федеральних зборів Валентина Матвієнко заявила, що нібито "Росія не планувала нападати на Україну".

Про це повідомляє російський ТАСС.

Валентина Матвієнко додала, що це нібито "НАТО активно освоює територію України, що викликає занепокоєння у країни-агресорки".

"За Конституцією України заборонено розміщення іноземних військових баз. Називається це по-іншому, але насправді йде активне військове освоєння території України, з якою у Росії найдовший кордон", – висловилася Матвієнко.

Валентина Матвієнко додала, що Кремль "має план дій для захисту своїх кордонів на випадок будь-якого розвитку ситуації в Україні". Також політикиня країни-агресорки додала, що Росія нібито наполягатиме на виконанні Мінських домовленостей.

"Іншого шляху немає. Адже це не просто двосторонній документ, вони зафіксовані резолюцією ООН як уже міжнародна угода, що посилює необхідність та безальтернативність їхнього виконання", – сказала Валентина Матвієнко.