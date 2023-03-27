У Росії заявили, що нові санкції не вплинуть на рішення розмістити ядерну зброю в Білорусі

У Кремлі заявили, що диктатор Володимир Путін все пояснив у своїй заяві і додати до цього нічого.

Реакція країн Заходу та запровадження нових санкцій ніяк не вплинуть на рішення Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Интерфакс.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін все пояснив у своїй заяві і додати до цього нічого.

"На плани Росії така реакція, безперечно, вплинути не може. Президент Путін все пояснив у своїй заяві, яку він зробив в інтерв'ю в суботу. До цього додати нічого", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС Китаю висловило занепокоєння через нові ядерні погрози Путіна та висловило впевненість, що за жодних умов не можна розв’язати ядерну війну.

Крім того, ми раніше інформували, що після погрози російського диктатора Володимира Путіна розмістити у Білорусі ядерну зброю міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій.

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