У Росії заявили, що підсумки перемовин зі США залишаться закритими

Консультації між представниками РФ і США відбулися напередодні в Ер-Ріяді та тривали близько 12 годин.

Російська сторона не має наміру публікувати деталі нещодавніх російсько-американських переговорів, що відбулися в Ер-Ріяді.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським ЗМІ.

"Йдеться про технічні переговори. Це переговори із зануренням у деталі, тому, звичайно, змісту цих переговорів публічно точно не буде. Цього не слід очікувати", — сказав Пєсков.

Після цієї заяви індекс Московської біржі різко знизився, вийшовши в мінус, зазначає "РБК-Україна".

Консультації між представниками РФ і США відбулися напередодні в Ер-Ріяді та тривали близько 12 годин. За інформацією Reuters з посиланням на джерело в Білому домі, під час зустрічі було зафіксовано прогрес і "найближчим часом" очікується "позитивна заява". За даними CBS, сторони можуть оприлюднити спільну заяву вже сьогодні вранці.

Інші заяви Кремля

Контакти між Росією та США триватимуть, однак конкретики поки що немає.

Підсумки переговорів передано до Москви та Вашингтона, де їх аналізують.

Які саме країни можуть бути залучені до наступних етапів переговорів, Пєсков не уточнив.

Тристороння зустріч між РФ, США та Україною наразі не планується.

Раніше один із учасників російської делегації Григорій Карасін заявив, що переговори Росії та США будуть продовжені, до них залучать Організацію Об'єднаних Націй та інші країни.