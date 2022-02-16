У Росії заявляють про ймовірність провокацій з боку Києва проти "ЛДНР" та "нагадують" Європі про відповідальність

У Росії заявляють про ймовірність провокацій з боку Києва проти "ЛДНР" та "нагадують" Європі про відповідальність

За словами Попова, європейські країни будуть пов'язані відповідальністю.

Заступник секретаря Ради Безпеки РФ Михайло Попов заявив про високу ймовірність провокацій з боку українських військових проти самопроголошених псевдореспублік Донбасу.

В інтерв'ю "Російській газеті" Попов зазначив, що європейські країни будуть пов'язані відповідальністю за вельми ймовірні провокації проти "ДНР" і "ЛНР" з боку Києва, у тому числі з використанням різноманітних націоналістичних формувань і найманців, пише російський "Інтерфакс".

"Під приводом уявної російської загрози американці змусили своїх союзників по НАТО згуртувати ряди і зажадали від них у рази збільшити перекидання зброї та боєприпасів до України", - сказав заступник секретаря РБ РФ.

Він заявив, що Вашингтон раніше зажадав від своїх союзників також терміново розмістити на своїх територіях війська, що перекидаються зі США, і дати згоду на додаткове розгортання контингентів американських збройних сил у перспективі.

"Тобто, несміливим спробам прояву самостійності низки західноєвропейських країн протиставляється готовність США посилити контроль на європейському континенті за рахунок своєї розширеної військової присутності", - сказав Попов.

Нагадаємо:

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що визнання Росією самопроголошених "республік "ЛДНР" незалежними означатиме її повну відмову від своїх зобов’язань за Мінськими угодами.

Своєю чергою через рішення Держдуми РФ ініціювати визнання "ДНР" і "ЛНР" постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав звернення до Антоніу Гутерреша та всіх членів цієї організації, у якому привернув увагу до можливих наслідків.

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