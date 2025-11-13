У Росії знайшли винних у тому, що саміт Трампа і Путіна в Будапешті зірвався

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація надалі готується до саміту в угорському Будапешті, який нібито “чи то переніс, чи то скасував” президент США Дональд Трамп.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

З його слів, нібито американський лідер отримував «підкилимові доповіді», після яких відмовився від зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Лавров каже, мовляв, йому невідомо - "звідки і від кого взялися" ці доповіді. Натомість заяви про «неготовність Росії до переговорів» очільник МЗС нахабно назвав “фейками”.

Реклама

"Трамп отримував "підкилимні доповіді", після чого не відбулася зустріч на найвищому рівні з РФ у Будапешті", - заявив російський міністр.

За його словами, РФ готова провести саміт у Будапешті, «якщо він реально спиратиметься на добре опрацьовані підсумки Аляски».

Лавров також висловився про те, що Трамп "відданий пошуку сталого мирного рішення" і "прагне зрозуміти російську позицію щодо України". Зокрема, каже дипломат країни-агресорки, начебто президент США визнав, що дії Росії частково стали реакцією на розширення НАТО поблизу її кордонів. Мовляв, “фюрер” Путін саме про це “попереджав протягом останніх 20 років".

У традиційній кремлівській манері Сергій Лавров цинічно звинуватив Європу у “саботажі” мирних ініціатив та навіть “готується до нової великої європейської війни проти Росії".

Реклама

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пояснив, чому не відбувся саміт з диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Причиною він назвав небажання Росії припиняти бойові дії. Мовляв, «вони просто не хочуть зупинятися».

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан переконаний, що цей саміт таки відбудеться, але дещо пізніше. Він заявив, що головною перешкодою є територіальні амбіції Кремля, який не бажає миру. Орбан пояснив, що проблема полягає в тому, що 22% Донецької області досі не окуповані російською армією.