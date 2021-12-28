У Росії знову заговорили про "захист своїх громадян за кордоном" із застосуванням армії

У Росії знову заговорили про "захист своїх громадян за кордоном" із застосуванням армії

"Росія ніколи ні на кого не нападала першою", зазначив віце-спікер Ради Федерації РФ.

Росія не має наміру ініціювати військову операцію проти України, але має право оперативно застосувати свою армію для захисту своїх громадян за кордоном.

Про це "Інтерфаксу" заявив віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов.

За його словами, однією з підстав, за якими ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.

Косачов сказав, що РФ "не виношує планів з власної волі здійснювати військову операцію щодо України", проте Москва бачить, як нагнітається ситуація довкола Донбасу, "як Україну підштовхують до того, щоб спробувати вирішити проблеми Південного Сходу військовим шляхом".

"Причому провокатори і всередині, і зовні України абсолютно точно розуміють, що у такому разі відбудеться. У жодному разі не передбачаючи розвиток подій, просто нагадаю цим провокаторам, що після того, як сталася трагедія Цхінвала, у листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки в чинний федеральний закон "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили РФ за кордоном", - зауважив віце-спікер Ради Федерації РФ.

Косачев також додав, що Росія не збирається першою нападати. "Росія ніколи ні на кого не нападала першою. Я думаю, що і надалі цього не станеться", - сказав він.

Варто також зазначити, на тлі загрози вторгнення РФ на територію Україну та постійного нарощення російських військ біля кордонів нашої держави прокремлівські чиновники неодноразово погрожували війною НАТО та США, якщо ті не нададуть гарантії Москві, що Україна не стане членом НАТО.

Так, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "курс на втягування України в НАТО з перспективою появи біля кордонів Росії ударних військових комплексів створює неприйнятні загрози безпеці, аж до масштабного конфлікту в Європі".

Голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки". Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пригрозив військовою відповіддю, якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії щодо гарантій безпеки. А заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід.

Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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