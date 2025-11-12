У Росії знову заявили про «готовність» до переговорів з Україною

РФ заявила про «готовність» до переговорів / © iStock

Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив, що Росія нібито готова «до продовження прямих переговорів з українською стороною».

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

«Російська сторона неодноразово підкреслювала, що ми готові до продовження прямих переговорів з українською стороною, з українською делегацією. І також наші турецькі партнери незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в нашому розпорядженні, ці двері залишаються для нас відкритими», — сказав Іванов.

Він також заявив, що у разі, якщо «буде проявлена політична воля з боку Києва, ми до таких переговорів готові в будь-який момент».

За словами російського дипломата, під час попередніх раундів переговорів Москва нібито передала «ряд пропозицій» українській стороні.

«Озвучувався цілий ряд ініціатив, у тому числі щодо створення трьох робочих груп онлайн. На жаль, поки що позитивної реакції на ці ініціативи з української сторони ми не отримали», — додав Іванов.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що зустріч президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Путіна в Будапешті все ж таки має відбутись, але дещо пізніше.

Ми раніше інформували, що особиста зустріч очільника МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо, яку було скасовано Вашингтоном, для обговорення мирного врегулювання війни в Україні все ще може відбутися.