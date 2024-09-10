У Росії зробили нову заяву про переговори з Україною

Шойгу звинувачує Київ у тому, що діалог неможливий.

В Росії цинічно заявили, мовляв, зараз переговори з Києвом неможливі. Нібито причина цього - українська операція у Курській області.

Про це заявив ексочільник Міноборони та чинний секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу.

З його слів, нібито "на столі" зараз багато різних пропозицій щодо України. В їхній основі - Стамбульський проєкт 2022-го. Втім, зараз, заявив Шойгу, переговори не можливі. Політик у традиційній манері звинуватив у тому Україну.

Секретар Радбезу обурився подіям на території РФ та цинічно наголосив, мовляв, переговори можливі лише тоді, коли ЗСУ покинуть Курську область.

Шойгу також накинувся зі звинуваченнями на ЗСУ, які, за його словами "планують атакувати Курську АЕС".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль шукає посередників для переговорів з Україною. Але разом з тим Москва надалі демонструє небажання брати участь у добросовісному діалозі.

Читайте також: