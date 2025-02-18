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У Росії зробили заяву про європейських миротворців в Україні

У Росії зробили заяву про європейських миротворців в Україні

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко / Фото: Associated Press

Москва негативно ставиться до такої ідеї.

Росія вважає ескалаційним кроком введення європейських миротворців до України.

Про це це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, якого цитують пропагандистські медіа.

"РФ негативно ставиться до європейських миротворців в Україні, це ескалаційний крок, заявив Грушко", – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував відправити своїх військових до України як частину гарантій безпеки для Києва. За даними Financial Times, через це виник конфлікт між лідерами інших держав Європи, які не підтримали таке рішення.  

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