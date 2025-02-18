Росія вважає ескалаційним кроком введення європейських миротворців до України.

Про це це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, якого цитують пропагандистські медіа.

"РФ негативно ставиться до європейських миротворців в Україні, це ескалаційний крок, заявив Грушко", – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував відправити своїх військових до України як частину гарантій безпеки для Києва. За даними Financial Times, через це виник конфлікт між лідерами інших держав Європи, які не підтримали таке рішення.