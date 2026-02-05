ТСН у соціальних мережах

У Росії зробили заяву про прогрес у мирному врегулюванні

Москва втішена покращенням стосунків зі Штатами.

Путін і Дмитрієв.

Путін і Дмитрієв. / © Associated Press

У питанні врегулювання «конфлікту» — так зухвало РФ називає розпочату велику війну в Україні — є прогрес. Відбувається «добрий і позитивний» рух уперед.

Про це заявив спецпредставник диктатора РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

«Ми бачимо, що, безумовно, прогрес є. Відбувається позитивний рух уперед», — сказав посадовець країни-агресорки.

Він вкотре вихвалився покращенням стосунків між Москвою та Вашингтоном, зокрема в економіці. Натомість у традиційні манері звинуватив Європу і Велику Британію, які нібито намагаються» «перешкодити цьому процесу, постійно намагаються влізти в нього».

Нагадаємо, 4 лютого, перед початком переговорів в Абу-Дабі речник диктатора Росії Дмитро Пєсков зухвало заявив, що РФ далі продовжує війну. З його слів, «сво» триватиме, «поки відповідні рішення не будуть ухвалені Києвом».

Сьогодні в ОАЕ розпочався другий день переговорів між Україною, Сполученими Штатами й РФ. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що ключовою темою обговорень у перший день став пошук шляхів до реального закінчення війни та забезпечення тривалих гарантій безпеки.

