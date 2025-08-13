Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна “дасть можливість сконцентруватися на обговоренні всіх питань, що накопичилися у відносинах двох країн”.

Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Фадєєв, пише The Guardian.

З його слів, лідер двох країн обговорять “всі накопичені питання” у двосторонніх відносинах між США та Росією. Фадєєв цинічно наголосив, мовляв, це дуже важливо з точки зору “забезпечення міжнародного миру та стабільності”.

Натомість консультації з європейськими країнами російський посадовець назвав «незначними».

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Олексій Фадєєв розповів, що участь із російсько-американським самітом на рівні глав держав візьме і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, мовляв, не всі задоволені налагодженням діалогу між Москвою та Вашингтоном. Нічого конкретного вона не сказала, однак, з її слів, з'явилися і "ті, які шиплять, ніби на них святою водою капнули, які звиваються, які вилазять з-під каміння".

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Місцем переговорів стала об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. За інформацією CNN, Штати зіткнулися з труднощами під час пошуку місця проведення саміту, оскільки зараз триває пік туристичного сезону на Алясці.

Зауважимо, що у США розкрили головну мету переговорів Трампа з Путіним. Речниця Білого дому Каролін Лівітт каже: президент Трамп “хоче мирної угоди, він хоче, щоб ця війна закінчилася”.