У Росії зробили заяву про теми зустрічі Путіна і Трампа
Лавров візьме участь у російсько-американському саміті на Алясці.
Зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна “дасть можливість сконцентруватися на обговоренні всіх питань, що накопичилися у відносинах двох країн”.
Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Фадєєв, пише The Guardian.
З його слів, лідер двох країн обговорять “всі накопичені питання” у двосторонніх відносинах між США та Росією. Фадєєв цинічно наголосив, мовляв, це дуже важливо з точки зору “забезпечення міжнародного миру та стабільності”.
Натомість консультації з європейськими країнами російський посадовець назвав «незначними».
Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Олексій Фадєєв розповів, що участь із російсько-американським самітом на рівні глав держав візьме і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, мовляв, не всі задоволені налагодженням діалогу між Москвою та Вашингтоном. Нічого конкретного вона не сказала, однак, з її слів, з'явилися і "ті, які шиплять, ніби на них святою водою капнули, які звиваються, які вилазять з-під каміння".
Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Місцем переговорів стала об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. За інформацією CNN, Штати зіткнулися з труднощами під час пошуку місця проведення саміту, оскільки зараз триває пік туристичного сезону на Алясці.
Зауважимо, що у США розкрили головну мету переговорів Трампа з Путіним. Речниця Білого дому Каролін Лівітт каже: президент Трамп “хоче мирної угоди, він хоче, щоб ця війна закінчилася”.