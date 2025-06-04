У Росії зробили заяву про відповідь на операцію "Павутина"

Заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков / © Associated Press

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Заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що рішення про те, як відповідати на українські атаки по військових аеродромах РФ, за Міністерством оборони.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

«Рішення про те, як відповідати на українські атаки, за Міноборони РФ, заявив Рябков», — пишуть медіа.

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Коментуючи удари по військових аеродромах РФ, він також звинуватив Україну у спробі зірвати другий раунд переговорів у Стамбулі. Але, за словами заступника міністра, Росія начебто «виявила максимальну витримку і зустріч відбулася».

Рябков також заявив, що Росія вимагає чіткої реакції США та Великої Британії щодо атак України на стратегічну авіацію РФ, щоб «не допустити подальшої ескалації».

Нагадаємо, напередодні операцію «Павутина» прокоментував речник президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, Володимир Путін начебто отримував інформацію про українські удари в режимі реального часу. Коментуючи можливу відповідь Москви, Пєсков «запропонував дочекатися результатів слідства».

Своєю чергою спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що атака на аеродроми стратегічної авіації Росії нібито підвищила ризик ескалації конфлікту, а Вашингтон намагається цьому запобігти.

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До слова, за даними Генштабу ЗСУ, внаслідок операції «Павутина» по чотирьох російських військових аеродромах було знищено 12 літаків.