У Росії зростає паніка: Зеленський озвучив дані секретних документів, отриманих розвідкою

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Українська розвідка фіксує суттєве погіршення ситуації в Росії після серії далекобійних ударів по її території, а також зростання рівня тривожності серед росіян, який, за даними внутрішніх російських документів, перевищує показники, зафіксовані під час Курської операції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За словами глави держави, СЗР отримала документи, які свідчать про «фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням» на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

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«Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що аналогічні тенденції спостерігаються і в інших регіонах Росії, де зростають економічні та соціальні проблеми.

Окремо президент повідомив про дані внутрішніх російських документів щодо суспільних настроїв у РФ. За його словами, рівень тривожності серед населення перевищив 50% і є вищим, ніж під час Курської операції.

«66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії», — навів цифри Зеленський, додавши, що ці показники «відображають провал путінської воєнної політики».

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військова розвідка здобула внутрішні російські документи, які свідчать про серйозний вплив ударів української далекобійної зброї по військових об’єктах на території РФ.

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