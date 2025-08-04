У російській Держдумі заявили, що РФ має "повністю ліквідувати" Україну

Держдума РФ. / © Associated Press

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Депутат російської Держдуми від фракції "Справедливая Россия – За правду" Анатолій Вассерман заявив, що для завершення війни в Україні потрібно "повністю ліквідувати" її.

Про це він сказав у коментарях одному із росЗМІ.

Зауважимо, що він взявся коментуючи ймовірні терміни завершення війни в Україні. Так, Вассерман нахабно заявив, що вони залежать тільки від агресорки РФ.

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"Оскільки заявлені цілі “сво” у принципі не сумісні зі збереженням існування терористичної організації під назвою Україна, цілком зрозуміло, що ми маємо її ліквідувати повністю. Скільки часу в нас на це піде, точно невідомо", – цинічно заявив Вассерман.

З його слів, НАТО зможе надавати військову підтримку Україні "ще не один рік". Однак, висловився він, країни Альянсу не витрачатимуть на допомогу всіх своїх резервів.

Зауважимо, раніше Вассерман заявляв, мовляв, головною метою розгорнутої Росією війни є ліквідація України. А далі на черзі - Америка. Він неодноразово також називав Штати “спонсором” тероризму”.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрозами відреагував на погодження послами Євросоюзу 18-го пакету санкцій проти Москви. Він пообіцяв ще сильніші удари по об’єктах України. Він також зазначив, що Москві треба просувати курс на максимальне дистанціювання від ЄС і «найбільш одіозних» його країн.

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