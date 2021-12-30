У російському МЗС повідомили, хто візьме участь у перемовинах РФ і США щодо "гарантій безпеки"

У російському МЗС повідомили, хто візьме участь у перемовинах РФ і США щодо "гарантій безпеки"

Переговори Росії і США щодо "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня в Женеві.

В МЗС Росії повідомили, хто візьме участь у переговорах зі США щодо так званих "гарантій безпеки", які відбудуться в Женеві вже 10 січня.

Про це пише РИА Новости.

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Відтак, у російському МЗС заявили, що "переговори і США щодо гарантій безпеки відбудуться 10 січня в Женеві, альтернативи цій даті немає".

Офіційний представник відомства Марія Захарова заявила, що російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, а американську — перший заступник держсекретаря Уенді Шерман.

Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило так званий "проєкт договору між Москвою та Вашингтоном" про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

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