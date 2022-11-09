У розвідці повідомили, якими маніпуляціями РФ хоче змусити Україну до переговорів

Тактика Кремля є підготовленою на високому рівні інформаційною кампанією, заявили у ГУР.

Росія готує інформаційну кампанію, щоб змусити міжнародне співтовариство посадити Україну за стіл переговорів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю La Repubblica.

За його словами, росіяни проводять підготовлену на високому рівні інформаційну кампанію. За словами Скібіцького, вона є дуже тривожною.

"Це нагадує мені позицію росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб", - пояснив він.

Скібіцький зауважив, що керівництво РФ вже не знає, що робити, тож намагаються підійти таким чином.

"Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї", - додав представник ГУР МО України.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що заяви керівництва Росії про начебто готовність до переговорів залишаються голослівними - у США не бачать ознак готовності Кремля до участі в добросовісного діалогу із Україною. Щоб продемонструвати свою готовність і здатність вести добросовісний діалог росіянам, насамперед, треба припинити бомбардування України.

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Своєю чергою, радник голови ОП Михайло Подоляк зауважив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Росією. Але наголосив, що для діалогу росіянам потрібно вивести окупаційну армію з території України.

Крім того, Подоляк попередив, що переговори з чинним президентом РФ Володимиром Путіним – це квиток у світ, де міжнародне право більше не працює. За його словами, припинення вогню для Росії – тактична пауза для посилення.

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