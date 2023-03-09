У розвідці США заявили, що партнерство Пекіна з Москвою має обмеження

Китай буде надалі допомагати Росії, щоб намагатись похитнути позиції США у світі.

Пекін буде й надалі підтримувати партнерські відносини з Москвою, щоб протистояти США, але у Китая в цьому плані є обмеження.

Про це заявила директор національної розвідки США Авріл Хейнс під час слухань у Сенаті, інформує видання NYT.

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Вона зазначила, що у Китаї хочуть послабити позиції США у світі, саме тому нарощують підтримку та звязки з Росією.

Крім того, директор національної розвідки США заявила, що попри міжнародну ізоляцію Росії, у Пекіні налаштовані продовжувати співпрацю з Москвою, щоб протистояти Вашингтону.

"Це не просто тимчасове партнерство, але воно має деякі обмеження. Ми не бачимо, щоб вони стали союзниками, як ми з союзниками по НАТО", — сказала Хейнс.

Також вона додала, Китай залишається головним суперником США на світовій арені.

"Китайська Народна Республіка, яка кидає дедалі більший виклик Сполученим Штатам в економічному, технологічному, політичному та військовому планах у всьому світі, залишається нашим безпрецедентним пріоритетом", — сказала пані Хейнс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Речник державного департаменту США Нед Прайс прокоментував заяву керівника МЗС Китаю Цинь Гана, який раніше заявив, що можливу допомогу Пекіна Москві у її війні проти України можна порівняти з постачанням Вашингтоном озброєнь для Тайваню.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай ретельно слідкує за перебігом бойових дій в Україні, ймовірно, щоб потім використати це у конфлікті з Тайванем, який підтримують США.

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