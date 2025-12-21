У розвідці США спростували інформацію про плани Путіна захопити всю Україну

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард / © Associated Press

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард назвала брехнею та пропагандою матеріал Reuters, у якому йшлося про нібито плани диктатора Путіна захопити всю Україну та частину Європи.

Про це Габбард написала у мережі Х.

За її словами, агентство поширює хибний наратив, метою якого є блокування мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

«Небезпечним чином ви просуваєте цей хибний наратив, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа, і розпалюєте істерію та страх серед людей, аби змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб безпосередньо втягнути збройні сили США у війну з Росією», — написала Габбард.

Очільниця Нацрозвідки зазначила, що американська розвідка, спираючись на власні дані, поінформувала політиків про те, що Росія прагне уникнути прямого воєнного зіткнення з НАТО. За її словами, цю позицію також було доведено до відома члена Комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії Майка Квіглі, якого цитував Reuters.

Крім того, Габбард стверджує, що, згідно з оцінками американської розвідки, Росія не має ані ресурсів, ані можливостей для завоювання та окупації всієї України, не кажучи вже про країни Європи.

Раніше повідомлялося, що звіти американської розвідки вказують на те, що диктатор Путін не має наміру зупинятися на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях. Його метою контроль над всією Україною, а також ширший план із повернення під контроль Москви територій колишнього СРСР.

Ми раніше інформували, що Путін заявив, що РФ готова вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року».